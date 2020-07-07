Стало известно, за что Федун уволил Цорна

По данным «СЭ», владелец «Спартака» Леонид Федун возложил на теперь уже экс-гендиректора клуба Томаса Цорна вину за неудачные результаты команды в этом сезоне. В частности, именно Цорн приглашал нынешнего главного тренера. Ещё одна причина — попытка тем самым встряхнуть команду перед концовкой чемпионата и полуфинальным матчем Кубка России против «Зенита». И наконец, третья веская причина — плохое судейство матчей «Спартака» на протяжении сезона. По мнению владельца, гендиректор должен был уберечь команду от судейского произвола — но не справился.

По нашей информации, данное решение Федуну подсказал один из приближенных к нему советников. (Вячеслав Короткин)