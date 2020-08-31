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Стало известно, сколько пропустит из-за травмы Гус Тил

13:25
29 августа. Москва. «Спартак» — «Арсенал» — 2:1. Гус Тил лежит на газоне после травмы. Фото ФК «Спартак»
29 августа. Москва. «Спартак» — «Арсенал» — 2:1. Гус Тил лежит на газоне после травмы. Фото ФК «Спартак»
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Стал известен характер травмы 22-летнего полузащитника «Спартака» Гуса Тила. Голландский футболист получил повреждение связок голеностопного сустава в матче 6-го тура РПЛ с «Арсеналом» (2:1). Сегодня он прошел процедуру МРТ, срок восстановления составит около трех недель.

Напомним, что хавбек вышел на замену на 57-й минуте встречи с туляками и в одном из моментов неудачно поставил ногу. Уже на 69-й вместо него на поле появился Остон Урунов.

В этом сезоне Тил принял в трех играх чемпионата России, в которых не совершал результативных действий. (Вячеслав Короткин)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 6-й тур. «Спартак» — первый и другие матчи




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