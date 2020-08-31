Стало известно, сколько пропустит из-за травмы Гус Тил

Стал известен характер травмы 22-летнего полузащитника «Спартака» Гуса Тила. Голландский футболист получил повреждение связок голеностопного сустава в матче 6-го тура РПЛ с «Арсеналом» (2:1). Сегодня он прошел процедуру МРТ, срок восстановления составит около трех недель.

Напомним, что хавбек вышел на замену на 57-й минуте встречи с туляками и в одном из моментов неудачно поставил ногу. Уже на 69-й вместо него на поле появился Остон Урунов.

В этом сезоне Тил принял в трех играх чемпионата России, в которых не совершал результативных действий. (Вячеслав Короткин)