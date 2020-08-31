Стало известно, сколько пропустит из-за травмы Гус Тил
13:25
Стал известен характер травмы 22-летнего полузащитника «Спартака» Гуса Тила. Голландский футболист получил повреждение связок голеностопного сустава в матче 6-го тура РПЛ с «Арсеналом» (2:1). Сегодня он прошел процедуру МРТ, срок восстановления составит около трех недель.
Напомним, что хавбек вышел на замену на 57-й минуте встречи с туляками и в одном из моментов неудачно поставил ногу. Уже на 69-й вместо него на поле появился Остон Урунов.
В этом сезоне Тил принял в трех играх чемпионата России, в которых не совершал результативных действий. (Вячеслав Короткин)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 6-й тур. «Спартак» — первый и другие матчи