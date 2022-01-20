Стало известно, сколько «Локомотив» заплатит за форварда «Монако» Изидора

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» заплатит за французского нападающего «Монако» Вильсона Изидора 2,5 миллиона евро.

В ближайшее время форвард попишет контракт с российским клубом на 4,5 года.

В текущем сезоне 21-летний французский футболист провел 12 матчей за монегасков, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает Изидора в 3 миллиона евро. Его контракт с «Монако» действует до конца июня 2023 года.