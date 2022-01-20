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Сегодня, 13:04

Стало известно, сколько «Локомотив» заплатит за форварда «Монако» Изидора

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Вильсон Изидор.
Фото Instagram

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» заплатит за французского нападающего «Монако» Вильсона Изидора 2,5 миллиона евро.

В ближайшее время форвард попишет контракт с российским клубом на 4,5 года.

В текущем сезоне 21-летний французский футболист провел 12 матчей за монегасков, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает Изидора в 3 миллиона евро. Его контракт с «Монако» действует до конца июня 2023 года.

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Монако
Вильсон Изидор
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