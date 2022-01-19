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19 января, 23:48

Форвард «Монако» Исидор близок к переходу в «Локомотив»

Евгений Петров
Корреспондент
Вилсон Исидор.
Фото Le Parisien

«Локомотив» близок к подписанию нападающего «Монако» Вилсона Исидора, сообщает Le Parisien.

По данным источника, за последние сутки «Локомотив» активизировал переговоры о трансфере. Им также интересуются «Анже» и «Пари», но сам футболист отдает предпочтение российскому клубу. Переговоры между всеми сторонами продолжают. Исидор хочет перейти именно в «Локомотив», который готов предложить ему контракт до 2026 года.

21-летний французский футболист в текущем сезоне восемь матчей за «Монако» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт истекает 30 июня 2023 года.

Transfermarkt оценивает игрока в три миллиона евро.

ФК Локомотив (Москва)
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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