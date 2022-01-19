Форвард «Монако» Исидор близок к переходу в «Локомотив»

«Локомотив» близок к подписанию нападающего «Монако» Вилсона Исидора, сообщает Le Parisien.

По данным источника, за последние сутки «Локомотив» активизировал переговоры о трансфере. Им также интересуются «Анже» и «Пари», но сам футболист отдает предпочтение российскому клубу. Переговоры между всеми сторонами продолжают. Исидор хочет перейти именно в «Локомотив», который готов предложить ему контракт до 2026 года.

21-летний французский футболист в текущем сезоне восемь матчей за «Монако» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт истекает 30 июня 2023 года.

Transfermarkt оценивает игрока в три миллиона евро.