Агент Фукса: «Бруно не хочет покидать ЦСКА. Я не предлагал его услуги «Фламенго»

Стефано Кастанья, агент защитника ЦСКА Бруно Фукса, опроверг информацию о желании своего клиента покинуть московский клуб.

«Это ложь, — приводит слова Кастаньи Sport24. — Бруно не хочет покидать ЦСКА. Я не предлагал его услуги «Фламенго» и кому-либо еще».

В нынешнем сезоне Фукс провел четыре матча за ЦСКА и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего бразильца в три миллиона евро.