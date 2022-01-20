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Агент Фукса: «Бруно не хочет покидать ЦСКА. Я не предлагал его услуги «Фламенго»

Агент Фукса опроверг информацию о желании защитника покинуть ЦСКА
Карен Саркисян
Корреспондент

Стефано Кастанья, агент защитника ЦСКА Бруно Фукса, опроверг информацию о желании своего клиента покинуть московский клуб.

«Это ложь, — приводит слова Кастаньи Sport24. — Бруно не хочет покидать ЦСКА. Я не предлагал его услуги «Фламенго» и кому-либо еще».

В нынешнем сезоне Фукс провел четыре матча за ЦСКА и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего бразильца в три миллиона евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-01-20-agent-fuksa-oproverg-soobshcheniya-brazilskikh-smi-eto-lozh-bruno-ne-khochet-pokidat-tsska
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