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Переговоры «Ювентуса» и «Зенита» по трансферу Азмуна зашли в тупик

Иван Торопцев
Корреспондент
Сердар Азмун.
Фото ФК «Зенит»

Переговоры «Ювентуса» по трансферу нападающего «Зенита» Сердара Азмуна зашли в тупик, сообщает Tuttosport.

По информации источника, российский клуб все еще требует за 27-летнего иранца 5 миллионов евро, а итальянский клуб не согласен на такие условия. Ранее, 17 января сообщалось, что «Ювентус» готов заплатить за футболиста 1 миллион евро и включить в сделку потенциальные выплаты в размере 2 миллионов евро в качестве бонусов.

В сезоне-2021/22 Азмун провел 21 матч за «Зенит», на его счету 10 голов и 4 результативных передачи. Контракт футболиста с российским клубом действует до конца июня 2022 года.

Вчера, 19 января главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что Азмун хочет отработать свой контракт до конца, после чего уйти из команды на правах свободного агента.

Сердар Азмун
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ювентус
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 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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