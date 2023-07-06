Матч 7-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» пройдет 3 сентября

ЦСКА и «Зенит» 3 сентября сыграют в 7-м туре нового сезона РПЛ. Матч начнется в 17.30 по московскому времени.

Ранее РПЛ опубликовала расписание первых семи матчей сезона-2023/24.

В прошлом сезоне питерцы завоевали золотые медали РПЛ, набрав 70 очков. ЦСКА стал вторым с 58 очками. Бронза досталась «Спартаку» — 54 очка.