Агент Барбоза: «К Сперцяну есть интерес из Европы, он стоит своих 15 миллионов евро»
Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о возможном переезде полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в Европу.
«Сперцян — очень хороший футболист, он способен вырасти в топ-футболиста. Я знаю, что интерес из Европы к нему есть. Но в детали переговоров я не вникаю. Вопрос в другом: насколько «Краснодар» заинтересован его продать этим летом. Нужно знать позицию клуба, руководства. Я думаю, что Сперцян стоит своих 15 миллионов, он уже давно доказал свое качество. Клубы Голландии, Италии и Португалии могут заплатить за него такие деньги», — приводит «РБ Спорт» слова агента.
Сперцян является воспитанником «Краснодара». В минувшем сезоне 23-летний футболист сыграл в 41 матче за краснодарскую команду во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 14 голевых передач.
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