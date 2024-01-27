Стало известно расписание 19-го и 20-го туров РПЛ

РПЛ опубликовала расписание матчей 19-го и 20-го туров чемпионата России.

Вторую часть сезона откроет матч «Ростов» — «Крылья Советов», который пройдет в пятницу, 1 марта. В субботу, 2 марта, на «Газпром Арене» сыграют «Зенит» и «Спартак». Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ранее на общем собрании клубов РПЛ было принято решение перенести матчи 21-го тура на 23-25 апреля. Это свзяно с тем, что с 15 по 17 марта в России пройдут выборы президента.