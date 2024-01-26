Клубы РПЛ проголосовали за перенос 21-го тура из-за выборов президента России

РПЛ объявила, что клубы в рамках общего собрания проголосовали за перенос матчей 21-го тура чемпионата на 23-25 апреля 2024 года.

Причиной переноса стали выборы президента России, которые будут проходить с 15 по 17 марта.

Принятое на общем собрании РПЛ решение теперь должно быть утверждено в бюро исполкома РФС.

В 21-м туре запланирован матч ЦСКА и «Спартака». Силовые структуры рекомендовали перенести тур на более поздние даты, при этом РПЛ настаивала на необходимости сохранить принятый ранее календарь.