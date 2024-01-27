Масалитин считает, что Кучаеву пора менять клуб

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин порассуждал о перспективах полузащитника Константина Кучаева в московской команде.

«Я думаю, что пришло время Кучаеву сменить клуб. Да, он воспитанник команды и явно уходить не хочет, но Костя сейчас не тянет уровень ЦСКА. Ему стоит перезагрузить карьеру и проявить себя в другом клубе. Есть ли еще шансы у Кучаева остаться? Да, есть. Сейчас проходят сборы, а в это время идет конкуренция за место в составе. Если Константин хорошо себя проявит, а затем сможет доказать свой уровень в матчах второй части РПЛ, то в теории клуб может предложить ему новый контракт», — приводит слова Масалитина «РБ Спорт».

В этом сезоне 25-летний Кучаев сыграл в 15 матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.