Бюро исполкома РФС утвердило перенос 21-го тура РПЛ

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило перенос 21-го тура РПЛ, сообщается на сайте РФС.

Матчи этого тура пройдут с 23 по 25 апреля 2024 года. Изначально игры были запланированы на 15-17 марта, но в эти дни в России пройдут выборы президента.

26 января клубы РПЛ проголосовали за перенос матчей 21-го тура чемпионата страны. Ранее стало известно расписание 19-го и 20-го туров.