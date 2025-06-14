Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Карпина в «Динамо»
Гусев и Паршивлюк вошли в тренерский штаб Карпина в «Динамо»
Пресс-служба «Динамо» назвала состав штаба нового главного тренера команды Валерия Карпина.
В качестве ассистентов главного тренера в клубе останутся Сергей Паршивлюк и Ролан Гусев.
Тренером по физической подготовке станет испанец Луис Касайс Мартинес, занимающий аналогичную должность в сборной России. Ему будет помогать Иван Карандашов.
Пост тренера вратарей сохранил Дмитрий Изотов. Аналитики клуба — Алексей Радевич и Андрей Панов.
Бело-голубые объявили о назначении 56-летнего специалиста 13 июня. Он подписал контракт на три сезона — до лета 2028 года. Карпин будет совмещать работу в клубе и сборной России.
Источник: ФК «Динамо»
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|17.10
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|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
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|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
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