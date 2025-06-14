Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Карпина в «Динамо»

Гусев и Паршивлюк вошли в тренерский штаб Карпина в «Динамо»

Пресс-служба «Динамо» назвала состав штаба нового главного тренера команды Валерия Карпина.

В качестве ассистентов главного тренера в клубе останутся Сергей Паршивлюк и Ролан Гусев.

Тренером по физической подготовке станет испанец Луис Касайс Мартинес, занимающий аналогичную должность в сборной России. Ему будет помогать Иван Карандашов.

Пост тренера вратарей сохранил Дмитрий Изотов. Аналитики клуба — Алексей Радевич и Андрей Панов.

Бело-голубые объявили о назначении 56-летнего специалиста 13 июня. Он подписал контракт на три сезона — до лета 2028 года. Карпин будет совмещать работу в клубе и сборной России.