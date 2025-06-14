Быстров: «Мы, простые люди, никогда не узнаем, почему ушел Николич»

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» высказался об уходе Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА.

14 июня греческий АЕК объявил о назначении 45-летнего серба.

«Надо ставить такие компенсации, чтобы тренер не уходил. Или находить общий язык. Не знаю, в чем причина. Но уверен, что у них были разногласия. Мне работа Николича понравилась. Но мы, простые люди, никогда не узнаем, почему он ушел. Я не верю ни одному клубу в таких вопросах», — сказал Быстров «СЭ».

Николич возглавлял московскую команду с лета 2024 года. В минувшем сезоне армейцы под его руководством завоевали бронзовые медали чемпионата России и выиграли FONBET Кубок страны.