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Стало известно, когда вернется в строй защитник «Спартака» Жиго

16:05
Самюэль Жиго. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самюэль Жиго. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Как стало известно «СЭ», защитник «Спартака» Самюэль Жиго должен вернуться в строй в течение ближайшей недели. 26-летний футболист не попал в заявку красно-белых на матч 8-го тура РПЛ с «Рубином».

16 сентября Жиго пропустил матч Кубка России с «Родиной» (5:1). Генеральный директор московской команды Шамиль Газизов сообщил, что у защитника была микротравма.

В текущем сезоне Жиго провел 7 матчей за «Спартак» и забил один гол.(Максим Алланазаров)

«Рубин» — «Спартак»: Медведев в старте казанцев третий матч подряд, Жиго вновь вне заявки «Спартака»

Рубин — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи




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