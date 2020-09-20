Стало известно, когда вернется в строй защитник «Спартака» Жиго
16:05
Как стало известно «СЭ», защитник «Спартака» Самюэль Жиго должен вернуться в строй в течение ближайшей недели. 26-летний футболист не попал в заявку красно-белых на матч 8-го тура РПЛ с «Рубином».
16 сентября Жиго пропустил матч Кубка России с «Родиной» (5:1). Генеральный директор московской команды Шамиль Газизов сообщил, что у защитника была микротравма.
В текущем сезоне Жиго провел 7 матчей за «Спартак» и забил один гол.(Максим Алланазаров)
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи