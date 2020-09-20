Стало известно, когда вернется в строй защитник «Спартака» Жиго

Как стало известно «СЭ», защитник «Спартака» Самюэль Жиго должен вернуться в строй в течение ближайшей недели. 26-летний футболист не попал в заявку красно-белых на матч 8-го тура РПЛ с «Рубином».

16 сентября Жиго пропустил матч Кубка России с «Родиной» (5:1). Генеральный директор московской команды Шамиль Газизов сообщил, что у защитника была микротравма.

В текущем сезоне Жиго провел 7 матчей за «Спартак» и забил один гол.(Максим Алланазаров)

«Рубин» — «Спартак»: Медведев в старте казанцев третий матч подряд, Жиго вновь вне заявки «Спартака»