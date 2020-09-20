Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Спартака» на матч 8-го тура Тинькофф РПЛ.

Вратарь Никита Медведев, перешедший в клуб из Казани этим летом, проведет третий матч подряд в составе хозяев. У «Спартака» второй матч подряд вне заявки защитник Самюэль Жиго. Генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов объяснял отсутствие Жиго в заявке на матч Кубка России против «Родины» (5:1) микротравмой.

«Рубин»: Медведев, Меркулов, Бегич, Старфельт, Шатов, Зуев, Макаров, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Деспотович

Запасные: Коновалов, Зотов, Уремович, Тарасов, Могилевец, Коновалов, С. Бакаев, Самошников, Игнатьев, Косарев

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Маслов, Айртон, Зобнин, З. Бакаев, Умяров, Крал, Понсе, Ларссон

Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Голосов, Маркитесов, Урунов, Кокорин, Соболев