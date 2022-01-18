Стало известно, когда приступят к тренировкам Шунин, Евгеньев, Лаксальт и Макаров, пропускающие первый сбор «Динамо»

Как стало известно «СЭ», для шести футболистов «Динамо», пропускающих первый сбор в Катаре из-за простуды или положительных тестов на коронавирус, второй тренировочный лагерь начнется досрочно.

Если вся команда Сандро Шварца вылетит в Турцию 25 января, то Антон Шунин, Роман Евгеньев, Диего Лаксальт, Денис Макаров, а также молодые Владислав Галкин и Денис Осокин должны отправиться в Анталью на три дня раньше — 22 января.

После 18 туров «Динамо» занимает второе место в Тинькофф РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.