«Зенит» чаще всех бьет пенальти в РПЛ с сезона-2018/19

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory проанализировал, кто из клубов РПЛ чаще бил пенальти с сезона-2018/19.

По данным CIES Football Observatory, чаще всего в РПЛ за этот период одиннадцатиметровые исполняли игроки «Зенита». В среднем «Зенит» бьет пенальти каждые 304 минуты игрового времени.

Полный рейтинг:

1. «Зенит» — 1 пенальти каждые 304 минуты;

2. «Краснодар» — 318;

3. «Динамо» — 360;

4. «Спартак» — 374;

5-6. «Ахмат» — 389;

5-6. «Локомотив» — 389;

7. «Ростов» — 459;

8. ЦСКА — 463;

9. «Уфа» — 572;

10. «Урал» — 642;

11. «Рубин» — 648;

12. «Арсенал» — 694.