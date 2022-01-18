Пиняев, Сарвели и Горшков не покинут «Крылья Советов» зимой

По информации «СЭ», «Крылья Советов» больше не планируют расставаться с футболистами в это трансферное окно.

Ранее команду покинули нападающий Иван Сергеев (перешел в «Зенит»), защитник Мехди Зеффан (окончание контракта) и полузащитник Данил Пруцев (близок к переходу в «Спартак»).

По информации Transfermarkt, сразу три футболиста самарского клуба могут перейти в «Локомотив». Это защитник Юрий Горшков, полузащитник Сергей Пиняев и нападающий Владислав Сарвели. По информации «СЭ», эти переходы не состоятся зимой.