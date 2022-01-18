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18 января, 23:10

Пиняев, Сарвели и Горшков не покинут «Крылья Советов» зимой

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сергей Пиняев.
Фото ФК «Крылья Советов»

По информации «СЭ», «Крылья Советов» больше не планируют расставаться с футболистами в это трансферное окно.

Ранее команду покинули нападающий Иван Сергеев (перешел в «Зенит»), защитник Мехди Зеффан (окончание контракта) и полузащитник Данил Пруцев (близок к переходу в «Спартак»).

По информации Transfermarkt, сразу три футболиста самарского клуба могут перейти в «Локомотив». Это защитник Юрий Горшков, полузащитник Сергей Пиняев и нападающий Владислав Сарвели. По информации «СЭ», эти переходы не состоятся зимой.

Сергей Пиняев
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
4
6
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