Бывшая девушка Азмуна: «Беспокоит, что Сердар может уехать из России, и ребенок останется без поддержки»

Бывшая девушка нападающего «Зенита» Сердара Азмуна Алия в интервью «СЭ» объяснила, почему решила обратиться в суд для установления отцовства и взыскания алиментов.

«Я обратилась с иском к Сердару Азмуну об установлении отцовства и взыскания алиментов, так как после рождения нашей дочери в мае он добровольно отказался признавать отцовство, — сказала Алия «СЭ». — После обращения в суд мы вели с ним переговоры, чтобы решить эти вопросы с помощью мирового соглашения. В октябре и ноябре этого года мы с ним встречались, вместе с дочкой прилетали в Санкт-Петербург. Мы планировали добровольно пройти ДНК-тест, но ничего не получилось. В последний момент он сказал, что не успевает, у него не хватает времени, даже потом он всегда будет занят. Сердар видел ребенка, она на него очень похожа. Он обещает мне помогать материально, но юридически это никак не закреплено. Меня беспокоит, что он может переехать в другую страну, и ребенок останется без материальной поддержки».

Ранее девушка из Казани по имени Алия подала иск на 26-летнего иранца с целью установления отцовства и взыскания с него алиментов. Отмечается, что пара познакомилась в 2018 году, когда нападающий выступал за казанский «Рубин».

«Сердар видел ребенка, она на него очень похожа. Уверена, он отец нашей дочери». Первые слова бывшей девушки Азмуна