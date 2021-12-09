«Сердар видел ребенка, она на него очень похожа. Уверена, он отец нашей дочери». Первые слова бывшей девушки Азмуна

Бывшая девушка нападающего «Зенита» через «СЭ» объяснила, почему решила подать в суд.

Вчера, 8 декабря, в здании Приморского суда в Санкт-Петербурге прошло первое заседание по делу об установлении отцовства и взыскании алиментов с нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. Бывшая девушка иранского футболиста Алия пожелала не раскрывать свою фамилию, но впервые выступила в СМИ через «СЭ» с разъяснением всей ситуации.

Дочь Сердара Азмуна. Фото «СЭ»

— Я обратилась с иском к Сердару Азмуну об установлении отцовства и взыскании алиментов, так как после рождения нашей дочери в мае он отказался признавать отцовство, — сказала Алия. — После обращения в суд мы вели с ним переговоры, чтобы решить эти вопросы с помощью мирового соглашения. В октябре и ноябре этого года мы с ним встречались, вместе с дочкой прилетали в Санкт-Петербург. Мы планировали добровольно пройти ДНК-тест, но ничего не получилось. В последний момент он сказал, что не успевает, у него не хватает времени, даже потом он всегда будет занят. Сердар видел ребенка, она на него очень похожа. Он обещает мне помогать материально, но юридически это никак не закреплено. Меня беспокоит, что он может переехать в другую страну и ребенок останется без материальной поддержки.

По поводу алиментов — я просила его показать документы о своих доходах. Но он их не предоставил, хоть и обещал. Поэтому в суде помимо установления отцовства мной также заявлено требование по алиментам. Так как он не предоставляет мне никаких справок о своих доходах, пусть уже суд определяет, что положено ребенку по Семейному кодексу. На протяжении всего это времени с рождения дочери я надеялась, что мы сможем договориться мирно. Со своей стороны я сделала для этого все возможное. Я уверена, что он является отцом нашей дочери. Я в любой момент вместе с дочерью готова пройти все необходимые тесты. Если мы так и не сможем договориться мирно, я до конца буду отстаивать интересы дочери в суде.

Стараюсь ничего не читать по этому поводу, пытаюсь как-то с этим справиться. Не вижу никакой причины называть это выбиванием денег, потому что единственное, что я сейчас прошу, это ДНК-тест. Тест же покажет, чей ребенок. По итогам теста уже будем общаться о выплате алиментов. Какое здесь выбивание денег? Естественно, он мне присылает какие-то суммы ежемесячно. Но эта практика и обусловлена тем, что он понимает — это его ребенок. Он присылает деньги на содержание.

Мы общались с Сердаром на протяжении всего времени с момента моей беременности. С августа 2020 года мы все обсуждали. Мы продолжали общаться и после его переезда из Санкт-Петербурга. Мы и сейчас общаемся, но за весь период мы не смогли прийти к какому-то единому соглашению. Надеюсь, нам удастся это сделать.

Представитель Алии о ходе судебного процесса

После заседания адвокат бывшей девушки Азмуна Андрей Дмитриев в разговоре с «СЭ» также подвел промежуточные итоги:

— На сегодняшний день в ходе судебного заседания нами был заявлен ряд ходатайств: одно из них — ходатайство о проведении молекулярно-генетической экспертизы на установление отцовства. Судом это ходатайство принято, но пока оставлено до уведомления второй стороны. На сегодняшний день информации от ответчика о его уведомлении в судебном деле нет. В связи с этим судебное заседание перенесено на 10 февраля 2022 года. Я, конечно, просил поставить более раннюю дату, но из-за большой загрузки этого сделать невозможно. Сегодня со стороны ответчика никого не было.