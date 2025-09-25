Егоров — главный арбитр матча «Ростов» — «Краснодар», Шафеев рассудит игру «Спартака» и «Пари НН»
РФС опубликовал список судейских бригад, которые будут работать на матчах 10-го тура чемпионата России.
Кирилл Левников будет работать ВАР на матче «Локомотив» — «Рубин», Сергей Карасев — ВАР на игре «Динамо» Махачкала — «Сочи».
26 сентября (пятница)
«Крылья Советов» — «Динамо» Москва: судья — Виталий Мешков
Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Владислав Целовальников; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Лапочкин.
27 сентября (суббота)
«Ахмат» — «Акрон»: судья — Евгений Кукуляк
Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Локомотив» — «Рубин»: судья — Ян Бобровский
Помощники судьи — Алексей Стипиди, Адлан Хатуев; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Юрий Баскаков.
«Ростов» — «Краснодар»: судья — Егор Егоров
Помощники судьи — Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Эдуард Малый.
«Зенит» — «Оренбург»: судья — Инал Танашев
Помощники судьи — Андрей Образко, Михаил Иванов; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Артем Чистяков; инспектор — Сергей Мацюра.
28 сентября (воскресенье)
ЦСКА — «Балтика»: судья — Сергей Иванов
Помощники судьи — Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Алексей Резников.
«Динамо» Махачкала — «Сочи»: судья — Иван Абросимов
Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Егор Болховитин; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Виктор Кулагин.
«Спартак» — «Пари НН»: судья — Рафаэль Шафеев
Помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Туркин; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Александр Гончар.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
4
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1