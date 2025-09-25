Егоров — главный арбитр матча «Ростов» — «Краснодар», Шафеев рассудит игру «Спартака» и «Пари НН»

РФС опубликовал список судейских бригад, которые будут работать на матчах 10-го тура чемпионата России.

Кирилл Левников будет работать ВАР на матче «Локомотив» — «Рубин», Сергей Карасев — ВАР на игре «Динамо» Махачкала — «Сочи».

26 сентября (пятница)

«Крылья Советов» — «Динамо» Москва: судья — Виталий Мешков

Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Владислав Целовальников; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Лапочкин.

27 сентября (суббота)

«Ахмат» — «Акрон»: судья — Евгений Кукуляк

Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Локомотив» — «Рубин»: судья — Ян Бобровский

Помощники судьи — Алексей Стипиди, Адлан Хатуев; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Юрий Баскаков.

«Ростов» — «Краснодар»: судья — Егор Егоров

Помощники судьи — Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Эдуард Малый.

«Зенит» — «Оренбург»: судья — Инал Танашев

Помощники судьи — Андрей Образко, Михаил Иванов; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Артем Чистяков; инспектор — Сергей Мацюра.

28 сентября (воскресенье)

ЦСКА — «Балтика»: судья — Сергей Иванов

Помощники судьи — Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Алексей Резников.

«Динамо» Махачкала — «Сочи»: судья — Иван Абросимов

Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Егор Болховитин; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Виктор Кулагин.

«Спартак» — «Пари НН»: судья — Рафаэль Шафеев

Помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Туркин; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Александр Гончар.