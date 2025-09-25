Семак: «Планировали летом сделать несколько изменений в составе, но не получилось»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал работу клуба в летнее трансферное окно.

«Трансферный вопрос всегда, я уже много раз говорил, требует постоянной работы. Конечно, у тренерского штаба были определенные задачи и пожелания на это трансферное окно, что нужно где-то освежить, где-то, возможно, заменить. Конечно, планировали сделать несколько изменений, но, к сожалению, не получилось. Будем работать. Такие ситуации случаются.

Здесь очень важно, конечно, для команды, которая ставит перед собой только максимальные задачи, своевременно делать изменения, своевременно реагировать на те потребности, которые, на наш взгляд, необходимы для того, чтобы оставаться на высоком уровне. Но, независимо ни от чего, работа тренера подразумевает главное — тренировать, чем мы и занимаемся, пытаемся всегда придумывать и исходить из той ситуации, которая есть, чтобы использовать лучшие качества и своих игроков и выстроить и подобрать именно ту схему, при которой игроки, которые готовы на сегодняшний день лучше, будут играть и будут давать результат», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Летом петербургскую команду пополнили защитник Роман Вега и полузащитник Жерсон. «Зенит» покинули защитник Роберт Ренан, полузащитник Саша Зделар и вингер Зелимхан Бакаев.