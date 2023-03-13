Стали известны сроки восстановления футболистов «Зенита» Барриоса и Сергеева

По информации «СЭ», 29-летний полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос, замененный на 40-й минуте матча 19-го тура РПЛ с «Химками» (3:2) из-за повреждения связки, пропустит не только намеченную на 15 марта домашнюю встречу с «Динамо» в Пути регионов Кубка России, о чем уже сообщал главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак, но и гостевую игру 20-го тура с ЦСКА, которая состоится 19 марта. Колумбиец вернется в строй только в конце месяца — после паузы в чемпионате на матчи сборных. Напомним, что в 21-м туре питерцы примут «Урал».

Вместе с тем, у 27-летнего форварда Ивана Сергеева, в воскресенье попустившего встречу с подмосковным клубом из-за травмы, есть небольшой шанс попасть в заявку на игру с армейцами.