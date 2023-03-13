Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:58

Стали известны сроки восстановления футболистов «Зенита» Барриоса и Сергеева

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вильмар Барриос.
Фото ФК «Зенит»

По информации «СЭ», 29-летний полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос, замененный на 40-й минуте матча 19-го тура РПЛ с «Химками» (3:2) из-за повреждения связки, пропустит не только намеченную на 15 марта домашнюю встречу с «Динамо» в Пути регионов Кубка России, о чем уже сообщал главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак, но и гостевую игру 20-го тура с ЦСКА, которая состоится 19 марта. Колумбиец вернется в строй только в конце месяца — после паузы в чемпионате на матчи сборных. Напомним, что в 21-м туре питерцы примут «Урал».

Вместе с тем, у 27-летнего форварда Ивана Сергеева, в воскресенье попустившего встречу с подмосковным клубом из-за травмы, есть небольшой шанс попасть в заявку на игру с армейцами.

Вильмар Барриос
Иван Сергеев
Кубок России
РПЛ
ФК Зенит
4
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Алкогольный марафон. В Норвегии пьяные лыжные фанаты в очередной раз устроили беспорядки
Костомарову грозит новая ампутация? Последние новости о состоянии фигуриста
Дело о госизмене завели на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Сбербанк раскрыл схему мошенничества с обвинениями в госизмене
Песков прокомментировал данные СМИ о поддержке Индией потолка цен на нефть
Песков назвал нелепым курьезом предложение переименовать Россию в Московию
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
«Спартак» — «Урал»: прервут ли красно-белые суперсерию уральцев? Онлайн-трансляция матча
Матч «Спартак» — «Урал» в Кубке России посетит около 11-12 тысяч болельщиков
Защитник «Урала» Бевеев — о жеребьевке Кубка России: «Все команды одинаковые, можно играть»
Тренер «Пари НН» Горлов: «Кто играл в старте сегодня, не смогут выйти на кубковый матч с «Ростовом»
Гончаренко: «Важно устранить сильные стороны «Спартака», насколько это возможно»
Булыкин прокомментировал задержание болельщика, бросившего банан в Вендела
Материалы сюжета: РПЛ, 19-й тур: «Спартак» — «Факел», «Зенит» — «Химки» и другие матчи
«Пари НН» обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку работе Фролова в матче с «Ростовом»
«Спартак» обратился в ЭСК по итогам матча с «Факелом»
Экс-директор «Чертаново» Ларин: «Поздравляю Пиняева с дебютным голом за «Локомотив»
Сенников считает, что «Локомотив» возрождается
Какие перспективы у ЦСКА? Заболотный всем все доказал? Почему так провалились «Крылья»? Мнение Кобелева
В «Милане» назвали фейком новость о возможном выкупе Сперцяна
Материалы сюжета: РПЛ, 20-й тур: ЦСКА — «Зенит», «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Кутепов вернулся к тренировкам в общей группе «Торпедо»
Пименов: «Дзюба может быть капитаном «Локомотива»
Форвард «Торпедо» Рейна сравнил РПЛ и МЛС
Кузяевым интересуются клубы из Франции и Португалии
Влут назвал главный фактор серии «Урала» без поражений
В «Торпедо» сообщили, что Кутепов будет готовиться к матчу против «Пари НН»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Пари НН» обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку работе Фролова в матче с «Ростовом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости