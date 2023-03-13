Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 21:11

«Пари НН» обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку работе Фролова в матче с «Ростовом»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Пари НН» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть два эпизода по итогам матча 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2).

Нижегородцы попросили рассмотреть засчитанный гол Андрея Ланговича на 55-й минуте, а также неудаление за лишение явной возможности забить гол со стороны защитника Евгения Чернова и неназначенный пенальти в ворота хозяев на 78-й минуте, сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Также «Торпедо» обратилось в ЭСК с просьбой рассмотреть два неназначенных пенальти за игру рукой на 49-й и 90-й минутах матча с «Уралом» (0:1).

РПЛ
РФС
ФК Нижний Новгород
ФК Ростов
Антон Фролов (судья)
8
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Костомарову грозит новая ампутация? Последние новости о состоянии фигуриста
Алкогольный марафон. В Норвегии пьяные лыжные фанаты в очередной раз устроили беспорядки
Дело о госизмене завели на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Сбербанк раскрыл схему мошенничества с обвинениями в госизмене
Песков прокомментировал данные СМИ о поддержке Индией потолка цен на нефть
Песков назвал нелепым курьезом предложение переименовать Россию в Московию
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 19-й тур: «Спартак» — «Факел», «Зенит» — «Химки» и другие матчи
Стали известны сроки восстановления футболистов «Зенита» Барриоса и Сергеева
«Спартак» обратился в ЭСК по итогам матча с «Факелом»
Экс-директор «Чертаново» Ларин: «Поздравляю Пиняева с дебютным голом за «Локомотив»
Сенников считает, что «Локомотив» возрождается
Какие перспективы у ЦСКА? Заболотный всем все доказал? Почему так провалились «Крылья»? Мнение Кобелева
В «Милане» назвали фейком новость о возможном выкупе Сперцяна
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» обратился в ЭСК по итогам матча с «Факелом»

Стали известны сроки восстановления футболистов «Зенита» Барриоса и Сергеева
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости