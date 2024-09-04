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Сегодня, 19:14

Стали известно детали сделки «Зенита» с «Архентинос Хуниорс» по Лусиано Гонду

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Как стало известно «СЭ», «Зенит» сумел существенно понизить сумму выкупа у «Архентинос Хуниорс» 23-летнего нападающего Лусиано Гонду.

Изначально клуб из Буэнос-Айреса намеревался выручить за футболиста 15 миллионов евро плюс 20 процентов с последующей продажи. Однако сине-бело-голубые заняли твердую позицию, четко обозначив свои условия — стоимость трансфер не будет превышать 12 миллионов евро. В итоге стороны сошлись на этой цене.

31 августа Лусиано дебютировал в составе чемпионов России в матче 7-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:0), сделав дубль.

По нашим данным, аргентинец стал последним в это окно новичком команды Сергея Семака из дальнего зарубежья. А вот появление еще одного россиянина не исключено. Летний заявочный период в нашей премьер-лиги продлится до 12 сентября.

ФК Зенит
Лусиано Гонду
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2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
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