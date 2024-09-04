Глушенков и Соболев присоединились к групповым тренировкам «Зенита»

Полузащитник Максим Глушенков и форвард Александр Соболев присоединились к групповым тренировкам «Зенита».

«Привет из Удельного парка, сине-бело-голубые!» — говорится в сообщении под видео с тренировочной базы.

Глушенков получил перелом лучевой кости правой руки со смещением в матче 5-го тура РПЛ против «Химок» (1:1). На данный момент он восстанавливается после операции. По данным «СЭ», хавбек должен восстановиться к матчу 8-го тура РПЛ с ЦСКА, который состоится 14 сентября.