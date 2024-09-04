Сделка между «Локомотивом» и «Альмерией» по трансферу Монтеса может быть закрыта в ближайшие часы

Как сообщил «СЭ» источник, знакомый с ситуацией, «Локомотив» ведет переговоры с «Альмерией» о переходе защитника Сесара Монтеса.

«Переговоры между клубами складываются хорошо. Возможно, что в ближайшие часы или дни сделка будет закрыта. Футболист пока не вылетел в Москву», — сообщил источник «СЭ».

Ранее экс-генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая в своем Telegram-канале сообщил о возможном переходе Монтеса в «Локомотив» за 7+1 миллионов евро.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего футболиста в 3 миллиона евро.