Стала известна задача Тедеско на следующий сезон в «Спартаке». И это не чемпионство
7 июля 2020, 15:12
Как стало известно «СЭ», главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско начнет сезон-2020/2021 в составе команды, при этом, имея задачу выйти в груповой турнир Лиги чемпионов. Немец возглавил клуб 14 октября 2019 года. Контракт рассчитан до лета 2021 года.
В сезоне-2019/20 красно-белые, набрав 32 очка в 26 турах, занимают седьмое место в турнирной таблице российской премьер-лиги. Также команда дошла до полуфинала Кубка России, где сыграет с «Зенитом».
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