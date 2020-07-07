Стала известна задача Тедеско на следующий сезон в «Спартаке». И это не чемпионство

Как стало известно «СЭ», главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско начнет сезон-2020/2021 в составе команды, при этом, имея задачу выйти в груповой турнир Лиги чемпионов. Немец возглавил клуб 14 октября 2019 года. Контракт рассчитан до лета 2021 года.

В сезоне-2019/20 красно-белые, набрав 32 очка в 26 турах, занимают седьмое место в турнирной таблице российской премьер-лиги. Также команда дошла до полуфинала Кубка России, где сыграет с «Зенитом».