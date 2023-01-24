Стал известен первый соперник «Зенита» на сборах в Катаре

Стал известен первый соперник «Зенита» на тренировочных сборах в Катаре. Им стал клуб «Аль-Бидда» из второго дивизиона чемпионата страны.

Игра состоится 25 января. Начало — в 17.00 мск. Питерцы отправились на сборы составом из 27 игроков.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах.