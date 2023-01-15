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Сегодня, 09:29

«Зенит» отправился на первый зимний тренировочный сбор в Катар

Мария Гусева
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«Зенит» отправился в Доху (Катар) на первый зимний учебно-тренировочный сбор, сообщила пресс-служба питерского клуба. В первом сборе примут участие 27 игроков.

Вратари: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Александр Васютин, Давид Бязров;

Защитники: Вячеслав Караваев, Арсен Адамов, Дмитрий Чистяков, Родригао, Нуралы Алип, Дуглас Сантос, Данил Круговой, Илья Кирш;

Полузащитники: Вильмар Барриос, Вендел, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Густаво Мантуан, Зелимхан Бакаев, Малком, Клаудиньо, Алексей Сутормин, Владислав Саусь, Евгений Ким, Данила Козлов;

Нападающие: Иван Сергеев, Матео Кассьерра.

Сбор в Катаре пройдет с 15 по 28 января. Информация о товарищеских матчах станет известна позже.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
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ФК Зенит
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
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 - : -
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