В «Урале» заявили, что «Левски» заплатит неустойку за отмену контрольного матча

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил «СЭ», что болгарский «Левски» заплатит компенсацию за отмену контрольного матча на сборах в ОАЭ.

«Они не захотели играть. Конечно, будут платить неустойку. Куда они денутся? У нас был подписан контракт на матч. Мы ожидаем от них компенсацию», — сказал Иванов «СЭ».

Ранее стало известно, что болгарская команда подверглась критике со стороны болельщиков и приняла решение отказаться от матчей против «Спартака» и «Урала».