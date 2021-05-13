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Боярский — о возможном уходе Жиркова: «Это большая потеря. Он всегда был незаменимым игроком»

18:50
Юрий Жирков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Жирков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный уход полузащитника Юрия Жиркова из петербургской команды.

«Уход Жиркова из «Зенита» — это большая потеря, — сказал Боярский «СЭ». — Если он, все-таки, уйдет, то его нужно проводить со всеми почестями, как победителя. Жирков всегда был незаменимым игроком. Как в «Зените», так и в сборной. Он невероятно опытный, у него такое мастерство. Не важно сколько ему лет, Юрий всегда выполняет указания тренера. Он сам принимает творческое и организационное участие в игре. Пока я не вижу ему равного игрока. Человек, который займет место Юрия, должен стараться на максимум».

Контракт «Зенита» с Жирковым истекает летом 2021 года. Сообщалось, что по окончании сезона он может покинуть петербургский клуб. В активе 37-летнего игрока 19 матчей в текущем сезоне во всех турнирах и две голевые передачи.

(Артем Бухаев)

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