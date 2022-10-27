Виталий Мешков будет судьей матча «Крылья Советов» — «Нижний Новгород» вместо Павла Кукуяна

В судейской бригаде матча 15-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Нижний Новгород» произошла замена главного арбитра, сообщает сайт РСФ.

В связи с повреждением икроножной мышцы правой ноги Павла Кукуяна заменит Виталий Мешков

Матч «Крылья Советов» — «Нижний Новгород» пройдет а Самаре 30 октября. Начало игры — в 14.00 по московскому времени.