Виталий Мешков будет судьей матча «Крылья Советов» — «Нижний Новгород» вместо Павла Кукуяна
В судейской бригаде матча 15-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Нижний Новгород» произошла замена главного арбитра, сообщает сайт РСФ.
В связи с повреждением икроножной мышцы правой ноги Павла Кукуяна заменит Виталий Мешков
Матч «Крылья Советов» — «Нижний Новгород» пройдет а Самаре 30 октября. Начало игры — в 14.00 по московскому времени.
Источник: https://rfs.ru/news/216955
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|
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|- : -
|29.10
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|
Динамо – Химки
|- : -
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
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|
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|- : -
|30.10
|14:00
|
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|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
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|30.10
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|
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|- : -
|30.10
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Оренбург
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Спартак
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Зенит
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|
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Квинси Промес
Спартак
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Спартак
|6
|
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|5
|И
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|Ж
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|3
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|1
|2
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