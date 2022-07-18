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Спортивный психолог Гущин о Бородюке: «Провести сезон в таком состоянии нельзя, это опасно для здоровья»

Спортивный психолог Гущин считает, что излишняя эмоциональность Бородюка может вызвать проблемы со здоровьем
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Спортивный психолог Вадим Гущин оценил состояние главного тренера «Торпедо» Александра Бородюка в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (1:3).

«Весь прошлый год Бородюк работал с «Торпедо» в ФНЛ. И выглядел примерно так же, — цитирует «РБ Спорт» Гущина. — Александр Генрихович — очень эмоциональный. Он даже когда сидит на скамейке, переживает сильно. Все время с командой, с игроками. Когда он первый раз «Торпедо» в высшую лигу выводил, ребята после каждого гола бежали к нему, качали. Он плоть от плоти команды. Старая школа тренеров — это реальные переживания, работа «на разрыв аорты», как у артистов принято говорить».

Также Гущин считает, что Бородюк нуждается в помощи психолога, иначе излишняя эмоциальность может пагубно сказаться на здоровье тренера.

«Я, как врач, считаю, что это неправильно. Провести сезон в таком состоянии нельзя, это опасно для здоровья. Будет или выгорание эмоциональное — а выгорание к чему приводит? К углю. То есть не костер, как вчера, а угли, а равнодушие тоже плохо — либо заболевание. Хотелось бы, чтобы врач команды «Торпедо» обратил внимание на состояние Александра Генриховича, оказал ему помощь. А то у нас врачи только на игроков «заточены» в футбольных командах. О тренерах тоже нужно заботиться», — добавил Гущин.

В следующем туре «Торпедо» 24 июля в гостях сыграет против московского «Динамо».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/psiholog-vadim-gushhin-vrach-torpedo-dolzhen-obratit-vnimanie-na-borodyuka/
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