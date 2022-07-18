Спортивный психолог Гущин о Бородюке: «Провести сезон в таком состоянии нельзя, это опасно для здоровья»
Спортивный психолог Вадим Гущин оценил состояние главного тренера «Торпедо» Александра Бородюка в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (1:3).
«Весь прошлый год Бородюк работал с «Торпедо» в ФНЛ. И выглядел примерно так же, — цитирует «РБ Спорт» Гущина. — Александр Генрихович — очень эмоциональный. Он даже когда сидит на скамейке, переживает сильно. Все время с командой, с игроками. Когда он первый раз «Торпедо» в высшую лигу выводил, ребята после каждого гола бежали к нему, качали. Он плоть от плоти команды. Старая школа тренеров — это реальные переживания, работа «на разрыв аорты», как у артистов принято говорить».
Также Гущин считает, что Бородюк нуждается в помощи психолога, иначе излишняя эмоциальность может пагубно сказаться на здоровье тренера.
«Я, как врач, считаю, что это неправильно. Провести сезон в таком состоянии нельзя, это опасно для здоровья. Будет или выгорание эмоциональное — а выгорание к чему приводит? К углю. То есть не костер, как вчера, а угли, а равнодушие тоже плохо — либо заболевание. Хотелось бы, чтобы врач команды «Торпедо» обратил внимание на состояние Александра Генриховича, оказал ему помощь. А то у нас врачи только на игроков «заточены» в футбольных командах. О тренерах тоже нужно заботиться», — добавил Гущин.
В следующем туре «Торпедо» 24 июля в гостях сыграет против московского «Динамо».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1