КДК РФС рассмотрит выход Абаскаля за пределы технической зоны в матче с «Ахматом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке на ближайшее заседание комитета.

«Рассмотрим два вопроса. В матче «Оренбург» — «Крылья Советов» рассмотрим задержку матча. Команда хозяев вышла на четыре минуты позже на второй тайм. Также в матче «Ахмат» — «Спартак» Гильермо Абаскаль выходил за пределы технической зоны», — сказал Григорьянц «СЭ».

Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня 2022 года. Матч против «Ахмата» стал для него вторым с московской командой — до этого он уступил «Зениту» (0:4) в игре за Суперкубок России, которая состоялась 9 июля.

Во втором туре РПЛ «Спартак» встретится с «Краснодаром» на выезде. Матч пройдет 23 июля, начало — в 20.00 (мск).