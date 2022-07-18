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Сегодня, 12:09

КДК РФС рассмотрит выход Абаскаля за пределы технической зоны в матче с «Ахматом»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке на ближайшее заседание комитета.

«Рассмотрим два вопроса. В матче «Оренбург» — «Крылья Советов» рассмотрим задержку матча. Команда хозяев вышла на четыре минуты позже на второй тайм. Также в матче «Ахмат» — «Спартак» Гильермо Абаскаль выходил за пределы технической зоны», — сказал Григорьянц «СЭ».

Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня 2022 года. Матч против «Ахмата» стал для него вторым с московской командой — до этого он уступил «Зениту» (0:4) в игре за Суперкубок России, которая состоялась 9 июля.

Во втором туре РПЛ «Спартак» встретится с «Краснодаром» на выезде. Матч пройдет 23 июля, начало — в 20.00 (мск).

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
15
7
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И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 00:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 00:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
3.06 00:00
Урал – Сочи
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
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