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Султонов о поражении «Торпедо» в матче с «Сочи»: «Первый блин комом»

Нападающий «Торпедо» Мухаммад Султонов прокомментировал поражение от «Сочи»
Алексей Еремин
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Нападающий «Торпедо» Мухаммад Султонов прокомментировал поражение от «Сочи» (1:3) в матче 1-го тура РПЛ.

«Первый тайм был какой-то скомканный — кого-то или чего-то боялись, — цитирует Sport24 Султонова. — Не знаю, как это объяснить. Нам говорили в начале, что бояться некого, надо играть в свой футбол. Во втором тайме в первые 25 минут показали, что умеем играть в пас. Даже не знаю, что случилось в первом тайме. Первый блин комом. Будем стараться дальше. Бородюк в перерыве все по делу говорил, что надо успокоиться, играть в свою игру и включаться. Только успокаивал нас».

В следующем туре «Торпедо» 24 июля в гостях сыграет против московского «Динамо». «Сочи» днем ранее на выезде встретится со столичным ЦСКА.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-18-forvard-torpedo-sultonov-o-porazhenii-ot-sochi-kogo-to-ili-chego-to-boyalis
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 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
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 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
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 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
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 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
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 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
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 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
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 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
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 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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