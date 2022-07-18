Султонов о поражении «Торпедо» в матче с «Сочи»: «Первый блин комом»

Нападающий «Торпедо» Мухаммад Султонов прокомментировал поражение от «Сочи» (1:3) в матче 1-го тура РПЛ.

«Первый тайм был какой-то скомканный — кого-то или чего-то боялись, — цитирует Sport24 Султонова. — Не знаю, как это объяснить. Нам говорили в начале, что бояться некого, надо играть в свой футбол. Во втором тайме в первые 25 минут показали, что умеем играть в пас. Даже не знаю, что случилось в первом тайме. Первый блин комом. Будем стараться дальше. Бородюк в перерыве все по делу говорил, что надо успокоиться, играть в свою игру и включаться. Только успокаивал нас».

В следующем туре «Торпедо» 24 июля в гостях сыграет против московского «Динамо». «Сочи» днем ранее на выезде встретится со столичным ЦСКА.