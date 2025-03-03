Спортивный консультант Гомез назвал Вильягру великолепным подписанием

Спортивный консультант Дарио Гомез, представляющий агентство Argentina Football Scouting рассказал «СЭ» о своей работе.

— Что вы думаете о трансфере Вильягры?

— Это великолепное подписание. Вильягра — игрок, который прошел через молодежные сборные Аргентины U-20 и U-23. В прошлом году он провел более 35 матчей за «Ривер Плейт» в течение сезона и стал одной из трех самых дорогих покупок в истории клуба. ЦСКА — идеальное место для него в Европе.

— Как ЦСКА вышел на этот вариант?

— Клуб проконсультировался с нами по поводу игрока, спросив, подходит ли он под профиль команды. Я не могу сказать, был ли он предложен клубу агентами или его уже отслеживали до нашего сотрудничества.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что Вильягра переходит в ЦСКА за 4 миллиона долларов: контракт по схеме 4+1 до начала 2029-го с опцией продления еще на год. Также аргентинцы получат до 50 процентов от прибыли с перепродажи Родриго, в зависимости от суммы трансфера из армейского клуба.

Вильягра выступает за «Ривер Плейт» с февраля прошлого года. Он провел в команде 36 матчей, отличившись результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 5,5 миллиона евро.