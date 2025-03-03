Касинтура: «Не сказал бы, что привык к морозам»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура рассказал, почему вышел играть с «Локомотивом» без подштанников и кофты.

— Вы играли с «Локомотивом» без подштанников и кофты под футболкой — один из немногих среди обеих команд. У вас ничего не отмерзло?

— Понятно, что все замерзает из-за такой погоды, но когда ничего нет под футболкой, так я себя лучше чувствую. Мне кажется, что если бы даже что-то и одел, все равно не сильно бы помогло. Погода уж слишком холодная.

— Но уже привыкли к морозам?

— Не сказал бы, что привык. К такой погоде очень сложно привыкать. Но единственная возможность сыграть была — при такой погоде, так что ничего страшного, — приводит слова Касинтуры «РБ Спорт».

Матч 19 тура между махачкалинским «Динамо» и московским «Локомотивом» (1:1) прошел в крайне суровых погодных условиях — минус 8 градусов за счет ледяного ветра с Каспийского моря чувствовались как минус 15.