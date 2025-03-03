Бабич — о переходе Помазуна в «Спартак»: «Его прошлое в ЦСКА не имеет значения»
Сербский защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался о переходе вратаря Ильи Помазуна в красно-белый клуб.
«Прошлое Помазуна в ЦСКА не имеет значения. Я его уже неплохо узнал. Мы с ним много общались во время предсезонки. Он отличный парень и хороший голкипер», — сказал Бабич корреспонденту Legalbet.ru.
Минувшей зимой Помазун перешел из ЦСКА в «Спартак» за 1,2 миллиона евро. Контракт 28-летнего вратаря рассчитан до июля 2027 года.
Источник: Legalbet.ru
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