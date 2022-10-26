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Орлов — об игре Чалова: «Если будет предложение из Италии, почему бы не уехать»

Иван Шитик
Корреспондент
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Спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов оценил игру нападающего ЦСКА Федора Чалова в нынешнем сезоне.

— Чалов раскрепостился, стал увереннее в себе. Европейский опыт сказывается — так всегда и было. Многие наши игроки закрепощены. Западная жизнь, пускай меня простят за этот образ, позволяет человеку чувствовать себя свободным. В таких условиях развивается чувство собственного достоинства. Сейчас у Чалова я его вижу. Это все проявляется в игре. Дай бог, чтобы все подражали ему.

— Пишут, что он может уехать играть в Италию.

— Если будет предложение, почему бы не уехать. Здесь опять вопрос чувства собственного достоинства. Посмотрите, какое оно у бразильцев в «Зените». Нашим игрокам нужно поучиться у них раскрепощенности и свободе на футбольном поле, — сказал Орлов Sport24.

В нынешнем сезоне 24-летний Федор Чалов провел за ЦСКА 16 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-26-orlov-posle-bazelya-u-chalova-poyavilos-chuvstvo-sobstvennogo-dostoinstva

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19%

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Ф2(0)

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25%

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Реал 2
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Ф2(0)

31%

1.90

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24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
Федор Чалов
2
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1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
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16
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