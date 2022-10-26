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Геннадий Орлов: «Гаранин — неудачный эксперимент руководства «Сочи»

Геннадий Орлов прокомментировал крупное поражение «Сочи» от «Зенита»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал крупное поражение «Сочи» от «Зенита» (0:7) в 14-м туре РПЛ.

«Можно ли считать поражение 7:0 от «Зенита» формой протеста игроков «Сочи»? Думаю, в этой теории есть доля правды. Гаранин почти сразу, как пришел, убрал Нобоа из основного состава. Это вызвало улыбку. Я понимаю, у Гаранина красноярские амбиции. Сейчас даже Юсупов, который очень здорово играл с прошлом сезоне, тащил команду вместе с Нобоа, находится уже в другом настроении и состоянии. В матче против «Зенита» он дал голевой пас сопернику», — приводит слова Орлова Sport24.

Также комментатор отметил, что главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин — это неудачный эксперимент руководства клуба.

«Гаранин — неудачный эксперимент руководства «Сочи». В матче с «Зенитом» команда встала. Это говорит о том, что нет химии и борьбы за результат. Такие поражения опускают руки. «Зенит» отдал должок за прошлый сезон. Тогда «Сочи» взял четыре очка, а «Зенит» потерял пять», — сказал Орлов.

Гаранин возглавил «Сочи» в июне 2022 года. Команда после 14 туров чемпионата России занимает 8-е место (20 очков).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-26-gennadiy-orlov-garanin-neudachnyy-eksperiment-rukovodstva-sochi

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Геннадий Орлов
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5
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