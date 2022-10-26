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Булыкин о словах Фадлу Давидса: «Сказать можно что угодно, но результат говорит сам за себя»

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Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в комментарии «СЭ» отреагировал на слова бывшего тренера железнодорожников Фадлу Давидса.

В интервью «РБ Спорт» Давидс заявил, что если бы руководство «Локомотива» оставило его в тренерском штабе, то клуб по итогам сезона не только не вылетел бы из РПЛ, но и «был бы близок к самым высоким местам в Лиге».

«Можно было бы сказать, что заняли бы еще место в тройке, и что от этого изменилось бы? Помню, в «Динамо» тоже говорили, что они не вылетят, такого не может быть, такого не случится. И в последнем туре вылетели. Поэтому здесь говорить можно все что угодно, но результат говорит сам за себя», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Глебу Афанасьеву.

Напомним, что тренерский штаб «Локомотива» был уволен 8 октября после поражения от «Сочи» (4:0) в матче 12-го тура РПЛ. Сейчас железнодорожники занимают 14-е место в РПЛ, находясь в трех очках от зоны вылета.

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4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
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6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
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