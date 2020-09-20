Спортивный директор «Тамбова»: «Ситуация с долгами? Все нормально, пару недель и закроем вопрос»
21:21
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков после поражения от «Локомотива» (0:1) в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ выразил мнение, что его команде не повезло.
— Где-то не хватило везения, где-то мастерства, — заявил он. — По игре можно было брать очко, для нас это был бы хороший результат. Первый тайм не очень получился, а во втором были моменты и подходы, но чего-то не хватило.
Ситуация с долгами? Все нормально, пару недель и закроем вопрос. (Севастиан Терлецкий)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи