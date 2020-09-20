Спортивный директор «Тамбова»: «Ситуация с долгами? Все нормально, пару недель и закроем вопрос»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков после поражения от «Локомотива» (0:1) в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ выразил мнение, что его команде не повезло.

— Где-то не хватило везения, где-то мастерства, — заявил он. — По игре можно было брать очко, для нас это был бы хороший результат. Первый тайм не очень получился, а во втором были моменты и подходы, но чего-то не хватило.

Ситуация с долгами? Все нормально, пару недель и закроем вопрос. (Севастиан Терлецкий)