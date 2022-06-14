Каттани: «Абаскаля нам предложил агент Джуффрида? Гильермо мне никто не предлагал»

Каттани заявил, что общался с агентом Валерио Джуффридом по поводу Гильермо Абаскаля

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил, что общался с агентом Валерио Джуффридом по поводу Гильермо Абаскаля.

«Абаскаля нам предложил агент Джуффрида? Абаскаля мне никто не предлагал. Но очевидно, что я позвонил Джуффриду», — сказал Каттани.

10 июня новым главным тренером «Спартака» стал 33-летний Гильермо Абаскаль. До московской команды специалист работал в швейцарском «Базеле».