Каттани: «Возраст Рыбуса? Если Нобоа в 37 лет так показывает себя в РПЛ, то какие проблемы с 32-летним Рыбусом?»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал подписание контракта с защитником Мацеем Рыбусом.

«Возраст Рыбуса? В январе пришло много молодых игроков. Они себя хорошо проявили, был прогресс. Можем продолжать эту линию, но нам нужно стабилизировать ситуацию. Недавно была премия лучших футболистов лиги. Лично я в голосовании вторым выбрал Нобоа. Поэтому если человек возрасте 37 лет так показывает себя в РПЛ, какие проблемы с 32-летним Рыбусом? Поэтому мы и дали ему двухлетний контракт. Вы увидите, он может стать и трехлетним», — сказал на пресс-конференции Каттани.

Ранее «Спартак» объявил о подписании двухлетнего контракта с Рыбусом. В августе поляку исполнится 33 года.