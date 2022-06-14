Спортивный директор «Спартака» Каттани рассказал, что клуб не ведет переговоров по трансферу Зиньковского

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал, что клуб в данный момент не ведет переговоров по трансферу полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского.

«Зиньковский — отличный футболист, но на сегодняшний день никаких переговоров по нему нет. В это трансферное окно нам нужно набраться терпения», — сказал на пресс-конференции Каттани.

В сезоне-2021/22 Зиньковский забил 4 гола и сделал 11 результативных передач в 32 матчах за «Крылья Советов». Портал Transfermarkt.com оценивает 26-летнего россиянина в 3,5 миллиона евро.