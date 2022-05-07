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Судейство

Сегодня, 12:26

Каррера: «Полностью понимаю критику Заремы Салиховой в адрес судей»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Массимо Каррера.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на критику в адрес судей со стороны Заремы Салиховой, супруги владельца красно-белых Леонида Федуна.

«Я видел Зарему один раз, когда мы возвращались с какого-то матча в Европе. Но лично с ней не знаком, мы даже ни разу с ней не разговаривали. Ее критика в адрес судей? Когда работаешь в «Спартаке», всеми силами стараешься защищать интересы своего клуба. Это естественно. Я полностью понимаю ее разговоры про судей», — приводит «Чемпионат» слова Карреры.

Также итальянский специалист поблагодарил владельца «Спартака» Леонида Федуна за время работы в клубе.

«Федун был очень рад, когда мы выиграли чемпионат. А я был рад сделать так, чтобы он так радовался! Хотел бы поблагодарить его за ту возможность, которую он мне дал. Именно благодаря ему я стал тренером «Спартака». Это был первый человек, который назначил меня не ассистентом, а именно главным тренером», — добавил Каррера.

Зарема Салихова неоднократно подвергала критике российских судей из-за спорных решений в матчах с участием «Спартака».

«Спартак» с 34 очками в 27 матчах занимает 10-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

Массимо Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 года по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые в сезоне-2016/17 стали чемпионами России впервые спустя 16 лет после предыдущего титула.

Зарема Салихова. «Дальше что? Больше треша и фарса?» Зарема Салихова — о судействе в чемпионате России

Источник: https://www.championat.com/football/news-4687889-karrera-polnostyu-ponimayu-kritiku-zaremy-salihovoj-v-otnoshenii-sudej.html

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ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Массимо Каррера
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
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