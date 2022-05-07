Каррера: «Полностью понимаю критику Заремы Салиховой в адрес судей»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на критику в адрес судей со стороны Заремы Салиховой, супруги владельца красно-белых Леонида Федуна.

«Я видел Зарему один раз, когда мы возвращались с какого-то матча в Европе. Но лично с ней не знаком, мы даже ни разу с ней не разговаривали. Ее критика в адрес судей? Когда работаешь в «Спартаке», всеми силами стараешься защищать интересы своего клуба. Это естественно. Я полностью понимаю ее разговоры про судей», — приводит «Чемпионат» слова Карреры.

Также итальянский специалист поблагодарил владельца «Спартака» Леонида Федуна за время работы в клубе.

«Федун был очень рад, когда мы выиграли чемпионат. А я был рад сделать так, чтобы он так радовался! Хотел бы поблагодарить его за ту возможность, которую он мне дал. Именно благодаря ему я стал тренером «Спартака». Это был первый человек, который назначил меня не ассистентом, а именно главным тренером», — добавил Каррера.

Зарема Салихова неоднократно подвергала критике российских судей из-за спорных решений в матчах с участием «Спартака».

«Спартак» с 34 очками в 27 матчах занимает 10-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

Массимо Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 года по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые в сезоне-2016/17 стали чемпионами России впервые спустя 16 лет после предыдущего титула.