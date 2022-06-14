Спортивный директор «Спартака» Каттани назвал причину ухода Бакаева из клуба

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал уход из клуба полузащитника Зелимхана Бакаева.

«С Бакаевым у меня отличные человеческие отношения. Но для продления этого недостаточно, нужно взаимное согласие. Да, решение было затянутым. В какой-то момент и я его отложил до окончания Кубка. Здесь есть и моя ответственность. Но его история закончилась нормально, это вопрос алхимии. Ненормально, когда после каждого матча спрашивают на тему, сколько он отыграл», — сказал Каттани на пресс-конференции.

25-летний футболист покинул «Спартак» на правах свободного агента. В сезоне-2021/22 хавбек забил 3 гола и отдал 8 результативных передач в 36 матчах за красно-белых.

Ранее «СЭ» сообщал, что на этой неделе должен состояться решающий раунд переговоров между представителями Бакаева и руководством «Зенита».