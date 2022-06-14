Червиченко назвал уход Ваноли из «Спартака» великим благом

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на высказывание спортивного директора Луки Каттани об уходе Паоло Ваноли с поста главного тренера команды.

«Конечно, это не предательство, а великое благо. Не видел, чтобы он закончил какое-то особое дело. Просто парню фартануло, и все. И поэтому получилось выиграть Кубок. Никакой особой заслуги Ваноли в том, что Фомин промахнулся, нет. И в том, что в матче с ЦСКА мяч отрикошетил в руку и поставили пенальти, тоже нет. Считаю, то, что он исчез, — это для «Спартака» подарок. Хотя никто, конечно, не думал, что после его исчезновения клуб отмочит номер еще повеселее. Но это уже издержки видения развития клуба со стороны хозяев. Хозяин может развлекаться, собственно, как посчитает нужным. Это его право», — сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее, 14 июня, Каттани во время пресс-конференции заявил, что не считает уход из клуба Паоло Ваноли предательством.