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Червиченко назвал уход Ваноли из «Спартака» великим благом

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на высказывание спортивного директора Луки Каттани об уходе Паоло Ваноли с поста главного тренера команды.

«Конечно, это не предательство, а великое благо. Не видел, чтобы он закончил какое-то особое дело. Просто парню фартануло, и все. И поэтому получилось выиграть Кубок. Никакой особой заслуги Ваноли в том, что Фомин промахнулся, нет. И в том, что в матче с ЦСКА мяч отрикошетил в руку и поставили пенальти, тоже нет. Считаю, то, что он исчез, — это для «Спартака» подарок. Хотя никто, конечно, не думал, что после его исчезновения клуб отмочит номер еще повеселее. Но это уже издержки видения развития клуба со стороны хозяев. Хозяин может развлекаться, собственно, как посчитает нужным. Это его право», — сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее, 14 июня, Каттани во время пресс-конференции заявил, что не считает уход из клуба Паоло Ваноли предательством.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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4%

2.28

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Франция 0
Хорватия 1
Матч завершен

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30%

1.52

ТБ 2.5

16%

1.96

Обе забьют - да

11%

2.10
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
Лука Каттани
Паоло Ваноли
1
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
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Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
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Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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